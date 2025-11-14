Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (15/11)Saiba como será o clima em Recife e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 56%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 78%.
- Nível de umidade: 56%
- Nível de nebulosidade: 23%
- Nascer do Sol: 04h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0.4mm
- Velocidade do vento: 6.15 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 25ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC
