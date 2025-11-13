Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (14/11)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 96%.

Nível de umidade: 64%

64% Nível de nebulosidade: 18%

18% Nascer do Sol: 04h11

04h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0.85mm

0.85mm Velocidade do vento: 6.66 km/h

6.66 km/h Fase da Lua: Quarto minguante