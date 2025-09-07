Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta segunda (08/09)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 69%

69% Nível de nebulosidade: 92%

92% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 5.22mm

5.22mm Velocidade do vento: 6.4 km/h

6.4 km/h Fase da Lua: Lua cheia