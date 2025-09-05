Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (06/09)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 78%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 78%

78% Nível de nebulosidade: 17%

17% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 6.01mm

6.01mm Velocidade do vento: 6.93 km/h

6.93 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente