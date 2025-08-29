Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (30/08)

A temperatura mínima para Recife é de 22°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 71%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 46%.

Nível de umidade: 71%

71% Nível de nebulosidade: 39%

39% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.49mm

0.49mm Velocidade do vento: 5.57 km/h

5.57 km/h Fase da Lua: Lua crescente