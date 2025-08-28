Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (29/08)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 79%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 79%

79% Nível de nebulosidade: 45%

45% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 12.78mm

12.78mm Velocidade do vento: 6.23 km/h

6.23 km/h Fase da Lua: Lua crescente