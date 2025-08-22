Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (23/08)Saiba como será o clima em Recife e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Recife é de 22°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 81%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 81%
- Nível de nebulosidade: 66%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 3.77mm
- Velocidade do vento: 5.94 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 24/08/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC 25/08/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 26/08/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 22ºC 28/08/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente