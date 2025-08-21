Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (22/08)

A temperatura mínima para Recife é de 22°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 80%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 80%

80% Nível de nebulosidade: 15%

15% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 16.49mm

16.49mm Velocidade do vento: 7.53 km/h

7.53 km/h Fase da Lua: Lua minguante