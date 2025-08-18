Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta terça (19/08)

A temperatura mínima para Recife é de 22°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 6.43mm

6.43mm Velocidade do vento: 7.06 km/h

7.06 km/h Fase da Lua: Quarto minguante