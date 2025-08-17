Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta segunda (18/08)

A temperatura mínima para Recife é de 22°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 15%

15% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 4.66mm

4.66mm Velocidade do vento: 5.9 km/h

5.9 km/h Fase da Lua: Quarto minguante