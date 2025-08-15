Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (16/08)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 66%

66% Nível de nebulosidade: 74%

74% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 9.01mm

9.01mm Velocidade do vento: 7.84 km/h

7.84 km/h Fase da Lua: Quarto minguante