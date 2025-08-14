Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (15/08)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 84%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 84%

84% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 22.99mm

22.99mm Velocidade do vento: 7.52 km/h

7.52 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante