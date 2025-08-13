Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quinta (14/08)Saiba como será o clima em Recife e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 73%
- Nível de nebulosidade: 42%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 2.85mm
- Velocidade do vento: 5.76 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
