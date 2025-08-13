Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quinta (14/08)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

Nível de nebulosidade: 42%

42% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 2.85mm

2.85mm Velocidade do vento: 5.76 km/h

5.76 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante