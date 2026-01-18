Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta segunda (19/01)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 46%

46% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.33mm

0.33mm Velocidade do vento: 3.66 km/h

3.66 km/h Fase da Lua: Lua nova