Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (16/01)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 35%

Nível de nebulosidade: 66%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

Volume de chuva: 2.09mm

Velocidade do vento: 3.37 km/h

3.37 km/h Fase da Lua: Lua minguante