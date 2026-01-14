Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quinta (15/01)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 56%.

Nível de umidade: 29%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

Volume de chuva: 0.1mm

Velocidade do vento: 4.82 km/h

4.82 km/h Fase da Lua: Lua minguante