Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta terça (13/01)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 24%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 14%.

Nível de umidade: 24%

24% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.13 km/h

5.13 km/h Fase da Lua: Quarto minguante