Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta segunda (12/01)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 74%.

