Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (19/12)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 22°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 33%

33% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0.55mm

0.55mm Velocidade do vento: 3.62 km/h

3.62 km/h Fase da Lua: Lua minguante