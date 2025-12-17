Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quinta (18/12)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 46%
- Nível de nebulosidade: 94%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 1.39mm
- Velocidade do vento: 3.2 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 21ºC 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 33ºC / Mínima: 22ºC 21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 30ºC / Mínima: 22ºC 22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 22ºC / Mínima: 20ºC 23/12/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 20ºC
