Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta terça (16/12)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

