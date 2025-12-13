Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (14/12)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 22°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 38%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 38%

Nível de nebulosidade: 90%

Nascer do Sol: 05h12

Pôr do Sol: 17h12

Volume de chuva: 0.27mm

Velocidade do vento: 3.56 km/h

3.56 km/h Fase da Lua: Quarto minguante