Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (12/12)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 35%
- Nível de nebulosidade: 12%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 0.8mm
- Velocidade do vento: 4.19 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 22ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente