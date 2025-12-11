Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (12/12)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 35%

35% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0.8mm

0.8mm Velocidade do vento: 4.19 km/h

4.19 km/h Fase da Lua: Quarto minguante