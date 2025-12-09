Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quarta (10/12)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 22°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 31%

31% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.41 km/h

3.41 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante