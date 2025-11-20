Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (21/11)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 59%.

Nível de umidade: 36%

36% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0.62mm

0.62mm Velocidade do vento: 3.55 km/h

3.55 km/h Fase da Lua: Lua nova