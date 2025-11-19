Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quinta (20/11)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 47%

47% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 2.86mm

2.86mm Velocidade do vento: 4 km/h

4 km/h Fase da Lua: Lua minguante