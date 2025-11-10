Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta terça (11/11)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 27%
- Nível de nebulosidade: 78%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.96 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 19ºC 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC
