Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quarta (17/09)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 32%

32% Nível de nebulosidade: 7%

7% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.1mm

0.1mm Velocidade do vento: 4.37 km/h

4.37 km/h Fase da Lua: Quarto minguante