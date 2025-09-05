Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sábado (06/09)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 7%.
- Nível de umidade: 49%
- Nível de nebulosidade: 81%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.1 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC 09/09/2025 (Terça) — Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC
