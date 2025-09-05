Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sábado (06/09)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 49%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 7%.

Nível de umidade: 49%

49% Nível de nebulosidade: 81%

81% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.1 km/h

5.1 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente