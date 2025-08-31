Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta segunda (01/09)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 32%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.98 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 02/09/2025 (Terça) — Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC 03/09/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC 04/09/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 21ºC 05/09/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 20ºC 06/09/2025 (Sábado) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC
