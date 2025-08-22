Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sábado (23/08)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 16°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 25%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 25%

25% Nível de nebulosidade: 1%

1% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.42 km/h

4.42 km/h Fase da Lua: Lua minguante