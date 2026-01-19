Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta terça (20/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 16.33mm

16.33mm Velocidade do vento: 4.16 km/h

4.16 km/h Fase da Lua: Lua crescente