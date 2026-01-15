Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (16/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 64%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 95%

95% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 0.65mm

0.65mm Velocidade do vento: 7.12 km/h

7.12 km/h Fase da Lua: Lua minguante