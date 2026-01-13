Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quarta (14/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 97%.

Nível de umidade: 63%

63% Nível de nebulosidade: 38%

38% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 1.6mm

1.6mm Velocidade do vento: 7.96 km/h

7.96 km/h Fase da Lua: Quarto minguante