Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta segunda (12/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Fase da Lua: Quarto minguante