Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (11/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 69%

69% Nível de nebulosidade: 79%

79% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 4.33mm

4.33mm Velocidade do vento: 7.22 km/h

7.22 km/h Fase da Lua: Quarto minguante