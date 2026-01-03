Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (04/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 3%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 68%

68% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.48 km/h

6.48 km/h Fase da Lua: Lua cheia