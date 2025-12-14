Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta segunda (15/12)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 59%.
- Nível de umidade: 66%
- Nível de nebulosidade: 73%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 0.57mm
- Velocidade do vento: 6.77 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC
