Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (12/12)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 70%
- Nível de nebulosidade: 38%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 3.9mm
- Velocidade do vento: 6.43 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC
