Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (12/12)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 38%

38% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 3.9mm

3.9mm Velocidade do vento: 6.43 km/h

6.43 km/h Fase da Lua: Quarto minguante