Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (16/11)

Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 64%
  • Nível de nebulosidade: 84%
  • Nascer do Sol: 05h11
  • Pôr do Sol: 17h11
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 7.89 km/h
  • Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC  18/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC  19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC  20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC  21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC

