Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (14/11)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 70%.

