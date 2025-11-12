Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quinta (13/11)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 21%.
- Nível de umidade: 65%
- Nível de nebulosidade: 24%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0.24mm
- Velocidade do vento: 8.57 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC
