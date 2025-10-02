Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (03/10)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 57%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 57%

57% Nível de nebulosidade: 37%

37% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 8.36 km/h

8.36 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente