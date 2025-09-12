Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sábado (13/09)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 99%.

Nível de umidade: 68%

68% Nível de nebulosidade: 37%

37% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 1.07mm

1.07mm Velocidade do vento: 7.73 km/h

7.73 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante