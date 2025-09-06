Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (07/09)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 21%.

