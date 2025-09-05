Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sábado (06/09)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 93%.
- Nível de umidade: 67%
- Nível de nebulosidade: 11%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.89mm
- Velocidade do vento: 8.12 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 23ºC 09/09/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 23ºC 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 23ºC
