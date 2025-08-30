Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (31/08)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 21%.

Nível de umidade: 64%

64% Nível de nebulosidade: 23%

23% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.19mm

0.19mm Velocidade do vento: 8.24 km/h

8.24 km/h Fase da Lua: Lua crescente