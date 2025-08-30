Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (31/08)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 21%.
- Nível de umidade: 64%
- Nível de nebulosidade: 23%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0.19mm
- Velocidade do vento: 8.24 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 01/09/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 02/09/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 03/09/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 23ºC 04/09/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 23ºC 05/09/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC
