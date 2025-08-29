Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sábado (30/08)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 61%

61% Nível de nebulosidade: 49%

49% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.67mm

0.67mm Velocidade do vento: 8.66 km/h

8.66 km/h Fase da Lua: Lua crescente