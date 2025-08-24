Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta segunda (25/08)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 65%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 30%

30% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.43mm

0.43mm Velocidade do vento: 8.65 km/h

8.65 km/h Fase da Lua: Lua nova