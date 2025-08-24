Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta segunda (25/08)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 65%.
- Nível de umidade: 65%
- Nível de nebulosidade: 30%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0.43mm
- Velocidade do vento: 8.65 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/08/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 23ºC 28/08/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 29/08/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 30/08/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC
