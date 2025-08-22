Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sábado (23/08)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 23°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 8%.

Nível de umidade: 62%

62% Nível de nebulosidade: 1%

1% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 8.92 km/h

8.92 km/h Fase da Lua: Lua minguante